寶二水庫變電箱起火 幸無人傷亡

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新竹縣寶二水庫加壓變電箱4日清晨發生火警。（陳育賢翻攝）

新竹縣寶二水庫加壓變電箱4日清晨發生火警。（陳育賢翻攝）

新竹縣寶二水庫加壓變電箱4日清晨發生火警，台電工程人員立即進行斷電作業。（陳育賢翻攝）

新竹縣寶二水庫下方加壓站變電箱，4日清晨近7點突然發生火警，縣消防局立即派遣北埔、寶山、竹東消防分隊及第2大隊車組共6車14人前往灌救，台電工程人員也到場進行斷電作業。

火勢很快被撲滅，幸無人傷亡，起火原因尚待消防局火調科鑑識，損失及變電箱火警是否影響水庫供水與中心運作，水庫管理中心正在調查評估中。

(中時)