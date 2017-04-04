高鐵調漲票價 專家：只看物價指數令人無法接受

專家認為高鐵不應輕易調漲票價。（報系資料 陳慶居攝）

基於台灣地區消費者物價指數變動率（GICP）累積變動率超過3％（3.11％），交通部3月底核定調整高鐵基本費率，高鐵台北到左營將可能從現行1490元調整至1570元，漲幅5.36%。對此，民眾表示在薪水未漲下，不能單視物價漲幅調整票價；專家也建議高鐵具體說明是否基於虧損或提升服務品質前，不應貿然調漲票價。

對高鐵可能調漲票價，常搭高鐵返鄉的許姓民眾指出，交通部依消費者物價指數核定高鐵基本費率並不公平，因為薪水並未跟著漲。陳姓民眾也表示，雖然高鐵2013年曾將票價一次漲足，卻是基於財務狀況不佳，財改案又遲遲未過，如今高鐵已經過財改，時空背景完全不同。

常搭高鐵往返北高的商務客李先生則說，基於高鐵難以競爭的便利性，漲幅還在可接受範圍內，但不免是拿黃金路線收入去補貼虧損的新三站。他也說，高鐵若要漲價，務必講清楚具體可提升哪些服務品質。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良強調，若只是依據消費者物價指數變動率（GICP）累積變動率，就調漲票價，實在太過模糊，令人無法接受，高鐵因具體說明調漲是否是基於虧損，或為了提升服務品質，拿出可信服人的數據，否則不應貿然調漲。他建議，即便要調漲也要有彈性，依據離尖峰等不同特性旅次調整票價。

陳彥良表示，高鐵畢竟跟台鐵不同，台鐵不僅尚未公司化，凍漲20年也太久了，但高鐵好不容易經財改才調降票價，必須更加審慎評估。交通大學運管系榮譽退休教授藍武王則說，高鐵依法可調漲，但也要考量市場機制，民眾若無法接受漲價幅度，自然就會轉往台鐵或是國道客運。

消費者文教基金會董事長游開雄認為，即便高鐵依法有調漲空間，但沒有一定要現在就反應，因為台灣景氣未明顯復甦，高鐵調漲除了影響民眾搭乘意願，也具指標性，恐帶動其他運具調漲票價。他建議高鐵仍應審慎評估調漲，務必以對民眾最小衝擊為考量。

(中時)