大齡男女配對不易 哥要年輕姐挑財力

台灣人口老化，加上離婚率高及晚婚趨勢，婚友社發現為中老年人配對的機會愈來愈高；但根據婚友社經驗，替大齡男女找對象較費神，大齡哥想找年輕的，大齡姐先挑口袋夠不夠深。

相親銀行執行秘書盧麗萍說，大齡通常界定在45歲以上，無論男女都已經過相當的社會歷練，不管單身原因是離婚、喪偶或從未結過婚，在挑選對象上要求更多，比起幫20多歲或30多歲年輕人配對，真的得花一番苦口婆心的功夫。

盧麗萍說，最常遇到的情形是，男士都要找比自己年輕很多的女士，60多歲的男士常盼望認識30多歲女士，50多歲的就要求介紹20多歲年輕妹，而且女生最好都未曾結過婚。

有趣的是，大齡女子在挑選對象時，首重對象的口袋夠不夠深，同時對談吐、學經歷都有相當的要求，但符合這些條件的大齡男子，卻偏偏只想找年輕對象，大齡女子很容易被排除。

盧麗萍形容，找對象有如拼圖，年紀愈大的人往往將拼圖切得愈細，要花更多來拼湊，她會適時提醒，最好的條件，不一定就代表最適合，試著放寬限制，幸福也許很快就來敲門。

盧麗萍舉例，有位近60歲的教授喪偶多年，透過相親銀行盼找伴侶，安排15位女士，都難合教授的意，當相親銀行將第16位女士資料給教授時，教授第一時間是拒絕認識，理由是對方已50歲，還離過婚並有一個女兒。

盧麗萍說，相親銀行工作人員很有耐心向教授說明，這名在金融界工作的大齡女子，相貌不錯且保養得宜，因女兒已長大，業餘時間還有空教畫，氣質非凡，值得認識。

相親銀行花了很多時間說服，終於讓家住台北的教授，同意南下高雄，約見相親銀行推薦的第16位對象，結果竟是一見鍾情，讓教授成了高鐵常客，交往1年多，最近已論及婚嫁。

怡心社長楊慧敏坦言，大齡男女是婚友社值得開發的市場，但在安排介紹上較要考慮的層面比年輕人多很多，例如來婚友社的很多中年以上男性都自認還很年輕，有人還直接表明不要找更年期年紀女生，有位45年次未婚男性具博士學位，從事電信業，堅持要找70幾年次的女生，溝通多次都難改變心意。

楊慧敏說，中年以上女性在認識伴侶的要求也不少，有位40多歲創業有成的熟女，開出的條件是對象最好是企業家第二代，好不容易從會員中找到一位年齡能匹配的老闆，女方卻嫌男方公司只有50人，不具規模，仍期待企業家第二代出現，讓婚友社想幫忙卻不易使力。1060404

(中央社)