潛艦國造說說而已？國防部報告竟交白卷

我要評比

蔡英文總統21日在高雄左營軍港登上海虎潛艦，宣示潛艦國造啟動。(本報系資料照)

總統蔡英文日前主持簽署「潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式」，宣示潛艦國造「正式啟航」，台船董事長鄭文隆當時信心預告，首艘自製潛艦8年內可下水，10年內可成軍服役。不過，國防部在赴立院的專案報告中，卻未列交艦、下水時程，對潛艦國造交了白卷。

國防部明（5）日將赴立院，就「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標與策略」提出專案報告。軍備局長梅家樹在報告中，提及有關「國機國造」交機、試飛時程，包括2019年9月完成原型機出廠、2020年6月原型機首飛，及2026年完成66架高教機交機任務等。

不過，相較於國機國造，專案報告卻沒給出潛艦國造交艦、下水、成軍的明確時程，僅說目前進入初步設計階段，未來將持續分析、審查各工作項目執行進度，讓全案能依期程、節點順利推展。

根據《上報》2日報導，雖台船董事長曾信心表示，潛艦8年內即可下水測試，但知情人士透露，在經費不足、缺乏國外技術支援下，潛艦國造計畫窒礙難行，台船雖與國外多家零組件商簽有技術合約，但目前尚未與潛艦設計系統主合約商正式合作。

(中時電子報)