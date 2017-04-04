高圓圓泳池曬閨蜜情 解放香肩酥胸辣翻

高圓圓曬好姊妹出遊照，曬出香肩、酥胸，美照讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自高圓圓微博）

大陸女星高圓圓五官精緻、形象清純脫俗，由以她2000年雪梨奧運會拍的口香糖廣告，還被封為「清嘴女孩」，而高圓圓2014年與趙又廷步入禮堂後，更不時被拍到甜蜜互動，夫妻鶼鰈情深，私生活低調的高圓圓近日則難得曬出美照，曬出香肩、酥胸，人妻解放辣翻。

高圓圓對於私下生活相當低調，不過她昨（3日）則對姊妹情有感而發，在微博曬出和4位好姊妹出遊照，感性寫下：「22年了，你們還是我眼中最美的姑娘」。照片中五位女生躺在泳池邊互相依偎，而高圓圓身穿細肩帶開深V上衣，秀出白皙肌膚與香肩，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)