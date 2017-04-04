《時來運轉》運彩氣象站4／5~ 4／10

本周騎士將強碰塞爾提克，力爭東區龍頭。(本報資料照)

NBA例行賽進入最後尾聲，晉級到季後賽的球隊大致底定，但仍有精彩的排名之爭，無論要搶得較好的排名席位，或者要力爭上游避免當爐主，賽事都精彩可期。彩迷們務必注意每周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

4月5日(星期三)

布魯克林籃網 對 費城76人

單場投注：

近期受傷兵困擾的76人，這場得看主力歐克佛和柯文頓能否如期歸隊，將影響著他們整體戰力；而籃網這邊本季對戰76人已苦吞三連敗，此次為本季最後一次碰頭，勢必想全力拿下來，否則將更難擺脫聯盟爐主名號。

賽事熱度80

4月6日(星期四)

克里夫蘭騎士 對 波士頓塞爾提克

單場加場中投注：

近況陷入低潮的騎士，作客挑戰不久前才剛搶走東區龍頭寶座的綠衫軍，看看小皇帝詹姆斯如何帶領隊友走出低潮，兩隊極有可能在本季東區冠軍賽碰頭,此次前哨戰勢必一拼高下，精彩可期。

賽事熱度95

4月7日(星期五)

明尼蘇達灰狼 對波特蘭拓荒者

單場投注：

灰狼上次作客拓荒者吞下敗仗，疲弱的三分攻勢將成為狼群的罩門；反觀季末越打越好的拓荒者團隊士氣來到了頂峰，不僅有極大的機會擠進季後賽，說不定還有機會搶到第七名席位；本季對戰處於劣勢的灰狼得挹注更多的三分火力，才能有機會與近況火燙的拓荒者相抗衡。

熱度85。

4月8日(星期六)

奧克拉荷馬雷霆 對 鳳凰城太陽

單場投注：

雷霆雖已篤定晉級季後賽，但仍然在為季後賽排名努力，上次來訪太陽家裡吞敗，此次太陽少了陣中得分大將布雷索的情況下，大三元製造機威少勢必想趁勢取勝；全聯盟最會掉分的太陽此役再不認真防守將有可能離西區墊底越來越近。

賽事熱度85。

4月9日(星期日)

洛杉磯快艇 對 聖安東尼奧馬刺

單場加場中投注：

兩支已確定晉級季後賽的球隊交手，如何在保持球員健康與實戰戰術演練的情況下取得平衡，考驗著雙方教練團的智慧，看看輪休始祖波波教練是否會讓主力球員全員出擊保羅船長領軍的快艇大軍。

賽事熱度95

4月10日(星期一)

明尼蘇達灰狼 對 洛杉磯湖人

單場投注：

兩支年輕才華洋溢的球隊本季都已確定無緣季後賽，剩餘的賽程只能針對本季的缺失做出調整期待下個賽季有更好的成績。兩隊本季三次交手總得分都超過220分大關，此役可期待仍是一場飆分大戰。

賽事熱度80。

(中時電子報)