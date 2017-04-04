向圖書館借書 借了半世紀才還
真的是這麼手不釋卷而愛書成癡嗎？美國新澤西州菲利普斯堡公立圖書館，最近收回1本1967年1月被外借的藏書，逾期費罰款約1800美元。
菲利普斯堡（Philipsburg）免費公立圖書館，有本館藏是被譽為科幻小說之父的法國作家儒勒‧凡爾納（Jules Verne）作品Dropped From the Clouds，消失了50年最近又回到圖書館裡。
也不知道是哪個愛書人繳回的，因為館員是在讀者自助回收區點收書籍時，發現這本封面甚至整本書的狀況都已嚴重磨損的小說。
當然與今年1月舊金山的某個圖書館，找到逾期百年才歸還的館藏，以及英國赫里福德（Hereford）某所教會學校，去年底找回逾120年的藏書相比，50年算是小巫見大巫了，但是館員仍覺得半世紀過去，實在不可思議。
書籍內頁夾著借書還書紀錄的書卡顯示，這本書最後一次被借閱的時間是1967年1月5日，圖書館主管說，看來有個讀者喜愛這本書相當長一段時間，希望它在外流浪的歲月，曾對世界有好的影響。
失而復得雖然館方很高興，可是借閱紀錄年代久遠不可考，很難追溯誰是那個50年前借閱的愛書人。根據圖書館的規定，逾期費1天是10美分，累計50年的逾期費大約1800美元。
館方打算網開一面，只收這名讀者3美元就算了，但這名讀者是誰呢？1060404
(中央社)
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