張智成初戀追3年 43歲單身快樂

43歲歌手張智成感情空窗1年，目前享受單身，直呼很快樂、好自由。他笑認喜歡主動出擊，初戀追3年，現在頂多追兩週，父母會催婚，但他不急。

來自馬來西亞的張智成出道18年，在台灣發行首張專輯就以成名曲「May I Love You？」竄紅，陸續推出「凌晨三點鐘」、「末日之戀」等歌，被封為「R&B情歌小王子」。

睽違3年多發行新專輯「18」，張智成R&B情歌唱得動人，接受中央通訊社專訪笑認談過很多戀愛，最長5年、最短3個月，「我太敏感，害怕自己在某個環節做不好」，容易受挫，可能心中有種自卑和自責感，常怕不夠完美。

新歌唱著「我愛的人不愛我」，他直喊當然發生過，「我喜歡追別人啊」，追不到會知難而退，不會死纏爛打，「頂多兩週就好了，沒有感覺就沒有，何必勉強」。

談起初戀女友，張智成說，從12歲追了3年，對方是校花，每天寫封情書給她，當著眾人面前送，情書就被她丟進垃圾桶，但就是不放棄，覺得「她一定會喜歡我」，後來遠距離戀愛3年。

單身1年的張智成，直呼好自由，「我談戀愛的時候整個頭撞過去」，每天都想知道對方做什麼、想聽到對方聲音，個性不喜歡黏人，但戀愛時佔有慾會作祟，自然而然就會黏對方。

父母會不會催婚？張智成坦言不可能沒有，但以前他就要父母別擔心，他會談戀愛，有一天成熟就會結婚，也問過家人「愛情一定要走到婚姻才會幸福嗎？」強調每人找尋幸福方法不同，他不會為讓父母圓夢抱孫，就急著結婚生子。1060404

(中央社)