NBA》決定翻臉？ 安森尼：球季後與禪師攤牌
身處「大蘋果」豐饒地區的尼克，連續4年與季後賽無緣，對於頭號球星「甜瓜」安森尼而言是多麼沒有面子的事情，安森尼在接受訪問時直言，等到球季後將與「禪師」傑克生好好的談談！
尼克在去年夏天延攬了「飆風玫瑰」羅斯與諾亞，加上原有的安森尼和超級新秀波爾金吉斯，整體陣容可以角逐季後賽，但直至今日卻是令人搖頭嘆息，甚至在季末屢傳球團要將安森尼交易出去，不過擁有拒絕權力的安森尼不為所動。
今年夏天將是尼克變化最劇烈的時刻，屆時羅斯的合約到期，安森尼也要考慮去留問題，倘若安森尼和傑克生當場翻臉，肯定留不住，尼克進入重整階段，波爾金吉斯將正式入主大蘋果。
安森尼重申，「只要我在球場上就會努力打球，即便現在打球已沒有從前的樂趣，但我仍會從中找回當初的快樂感覺。」
(中時電子報)
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