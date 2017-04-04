春天乍暖還寒 醫師說這樣吃才養身

春天氣候乍暖還寒，而且也是百病孳生季節，如何吃才能養身？萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，春天溫差大常使得腸胃病和感冒患者增加，清淡飲食多蔬果就是王道。中央社記者黃麗芸攝 106年4月4日

春天氣候乍暖還寒，而且也是百病孳生季節，如何吃才能養身？萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，春天溫差大常使得腸胃病和感冒患者增加，清淡飲食多蔬果就是王道。

俗話說「春天後母心」，意指春季天氣陰晴不定且變化大，使得百病易孳生，稍不留意的人就很容易生病。

春天季節如何透過飲食來提高人體免疫力，以抵抗各種疾病侵襲？黃中瑀表示，由於春天溫差大、忽冷忽熱，多數人的胃口會因環境改變而較差，且溫差大也使得食物新鮮度保持不易，這期間的門診腸胃病患者較平日就增約2、3成。

另外，感冒和過敏症狀也變多。

黃中瑀指出，許多人認為春天肝氣較盛要養肝，但依中醫觀點來看「養肝前要先實脾」，由於肝臟和營養代謝有很大關係，實脾目的主要是讓腸胃吸收功能變好；且「肝可謝不可補」，即所謂清肝，所以春天飲食應從「少油膩、少辛辣、夠清淡」著手，才能讓營養好吸收。

由於天氣不穩會造成人體免疫功能較弱，黃中瑀舉例說，許多人在春天季節會出現口角炎或嘴破情形，中醫即歸類為胃火和肝火問題，建議飲食上要多攝取當季蔬果，因為其內含大量維生素對人體細胞修護有幫助，但番茄和瓜類較偏涼性，腸胃弱者少吃。

同時，也可使用桑葉、菊花和金銀花泡茶喝，清肝退火外，可緩解部分過敏症狀。

黃中瑀說，慢性病或心血管疾病患者的春季飲食，同樣也要多攝取蔬果以及「少油、少鹽、少辣」，有助其腸胃蠕動及排毒，只要腹壓下降，血壓就會連帶跟著降。

他另外指出，由於春天天涼，若要進行食補，春天天涼，可以使用人蔘、黃耆、百合和些許山楂燉湯食用，但人蔘、黃耆會讓血壓增高卻又可改善末梢循環，優缺點都有，建議心血管疾病者在進行藥膳飲食時，要特別注意血壓變化，或是先向醫師問診確認。

黃中瑀表示，最簡單的人體初步檢測機制，就是食補後的精神應該要更好，但若反而覺得暈或累就代表不適合，若真不舒服者仍需就醫較妥。1060404

(中央社)