專業行車守護神 職業駕駛人推中壇元帥

開車上路除養足精神，民眾會前往寺廟祈求平安。中壇元帥因為腳踩風火輪，手持乾坤圈貌似輪胎與方向盤，成為許多職業駕駛供奉守護神，也是許多車主為新車開光加持必拜神明。（市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年4月4日

開車上路除養足精神，民眾會前往寺廟祈求平安。中壇元帥因為腳踩風火輪，手持乾坤圈貌似輪胎與方向盤，成為許多職業駕駛供奉守護神，也是許多車主為新車開光加持必拜神明。

新北市道教會謝榮壽理事長表示，中壇元帥就是大家所熟知的哪吒太子、三太子及太子爺。不少計程車、客運與貨運司機會直接將三太子神像或是加持過的令旗安奉在車上，一般民眾則可以到廟中參拜求平安符，隨身攜帶保行車平安。

萬里下寮聖安宮人員許修逸表示，許多民眾買了新車或二手車，就會立刻前來向中壇元帥預約開光淨車儀式，車主只需將汽機車開到寺廟，點香向中壇元帥稟告姓名、車號等資料後，再請廟公在車子四周行灑淨儀式即可，如果車輛發生車禍，更需要到廟裡進行淨車儀式，將不好的運氣清掃淨化。

許修逸說，三年前就曾在騎車過程中遭車輛高速撞擊，機車被撞成廢鐵，零件散落一地，直到看到路口監視器畫面及行車紀錄器，才知道自己身體被彈飛數公尺遠，且落地後還翻滾好幾圈。幸運的是，只有一腿輕微骨折，休養兩個月就痊癒，冥冥中可能就是中壇元帥庇佑。

遊覽車司機陳先生表示，除了平常在車上安奉中壇元帥外，每年聖誕時也會與其他司機相約進香團拜，而每次出勤前一定會用蘋果供奉神尊，象徵平安順利，工作結束後，也會向神明報告工作狀況以及隔天行程，希望讓中壇元帥掌握第一手消息，保佑出勤平安。

三重鎮安宮柯玟玲主委表示，參拜三太子時，除了鮮花、素果及三牲外，秘訣就是要攜帶玩具甜食，不少信眾會準備棒棒糖、尪仔標或是陀螺，甚至還會有信眾準備電玩遊戲，就是希望博得三太子歡心，得到神力加持。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，新北除了萬里下寮聖安宮以及三重鎮安宮外，還有6間主祀中壇元帥的寺廟，包括八里無極日月太子宮、三重鎮安亭、石碇三濟宮、板橋鎮安宮、五股凌奉宮、深坑天南宮、淡水太子廟，歡迎民眾前往參拜。1060404

(中央社)