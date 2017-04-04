英脫歐 英旅行社協會憂免簽旅行受影響
英國旅行社協會（ABTA）今天表示，英國接下來談判脫離歐洲聯盟事宜期間，應致力確保英國和歐盟之間的免簽證旅行不受影響。
路透社報導，英國3月29日正式啟動脫歐程序，航空業者要求在即將到來的2年談判期間將航空業列為優先議題，確保沒有航班中斷問題。
英國旅行社協會表示，英國脫歐後，維持歐盟和英國之間的免簽旅行，屬於重要優先事項之列。
協會其他目標，包括保護英國人在歐洲等地區自由旅行能力和保障消費者權益，以及英國企業穩定和成長機會。
協會執行長坦澤（Mark Tanzer）表示：「旅行和觀光業是英國最大產業之一，政府確保在談判期間和之後仍能繼續蓬勃發展，至關重要。」
協會也說，鑒於部分假期行程在1年半前就售出，過渡性安排或許有其必要，以便給予消費者確定性。
無論能否就脫歐條款達成協議，英國目前預定2019年3月正式脫離歐盟。（譯者：中央社盧映孜）1060404
(中央社)
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