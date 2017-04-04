魯凱宣示「準國與國」關係 原民會：樂見各族朝自治方向走去

魯凱族民族議會昨正式成立，為台灣第7個原住民族議會，並宣示與國家為「準國與國」關係。原民會主委夷將˙拔路兒表示，樂見各族朝自治方向前進，雖《原住民族自治法》尚未完成立法，但仍可透過總統府原轉會，由各族人與國家元首對等研商原住民族重要事務。

夷將˙拔路兒表示，原住民族長期追求讓每個族群都擁有自治權，原民會10多年前推出部落議會，截至目前已有多個族群陸續成立民族議會，樂觀其成民族議會自主發展、朝推動自治方向前進，以各自形式讓族人共同參與。

他強調，每個族群追求自治目標「都沒有停下過」，包括卑南族、賽夏族、賽德克族等，均已陸續成立民族議會，組成、結構不盡相同，魯凱族則為結合現有行政組織與魯凱族自有民主制度，且包含議員、學者參與其中。

但他指出，《原基法》希望保障原住民族自治，但仍始終無法完成立法工作，《原住民族自治法》近年曾3度於立法院闖關，最後均屆期不續審，顯然原住民族追求自治與主流社會尚未達成共識，也是原民會持續努力的方向。

「缺乏法源是最大遺憾。」夷將˙拔路兒說，如魯凱族宣示「準國與國」關係，尊重其主張，但自治權可至哪個階段，仍須有法律位階授權，民族議會尚無法比照縣市議會或代表會，僅能作為民間組織關心推動民族事務。

他指出，蔡英文總統去年向原住民族道歉後，總統府組成「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，由各民族代表如頭目、鄉長、村長等人推舉組成委員，以功能性而言，可以定期與各族代表共同研商原住民族重要事務。

他說，原轉會象徵原住民族漸有自治雛形，每3個月開會一次，由各民族代表與總統對話、表達關於民族事務意見與主張，形成自治、互動概念，有代表自己的族人、與國家元首對等協商，未來有法律授權將更能落實自治。

(中時)