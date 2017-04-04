李明哲被押 羅智強： 神勇護台的民進黨不見了？

李明哲太太李凈瑜召開記者會。(報系資料照 杜宜諳攝)

蔡正元在臉書協尋幫詐騙犯講話的立委。(蔡正元臉書)

民進黨前黨工李明哲遭大陸以涉嫌危害國家安全為理由留置調查，李明哲妻擬赴陸救夫。有意參選下屆台北市長的羅智強表示「神勇護台的民進黨，不見了？」2012年國民黨執政，鍾鼎邦被陸扣押時，蘇貞昌與蔡英文都跳出來大聲說話，要求大陸立刻放人。但民進黨上台，李明哲被押，綠營上下彷彿嘴巴貼了一個大膠帶，倘此案發生在國民黨執政時期，保證民進黨上下不會像現在這般的龜息。

之前我國船東登記阿曼籍漁船Naham 3號，被索馬利亞海盜綁架近5年後獲釋。參與居中協調、籌措贖金的是國民黨中央政策會職行長蔡正元。輪機長沈瑞章家屬陳情，因為找多名民進黨高雄立委求助未果，才轉而向他幫忙。

國民黨執政時，因在肯亞涉電信詐騙案的台灣人被強押至中國大陸，民進黨立委以及名嘴們義憤填膺，認為喪權辱國，周玉蔻還疾呼把F-16開過去救人啊!為了被大陸扣押的詐騙集團，時任法務部長的羅瑩雪在立法院被綠委及時代力量猛力抨擊。

如今民進黨前黨工李明哲遭大陸以涉嫌危害國家安全為理由留置調查，羅智強說，這讓人想起二○一二年時的鍾鼎邦案。同樣是台灣公民遭陸扣押，二○一二年鍾鼎邦案時，擔任民進黨主席的蘇貞昌說「民進黨要求中國無條件釋放台商鍾鼎邦，政府也應對中國提出這項要求」；蔡英文則發表聲明「要求立即釋放在中國遭到關押的台商鍾鼎邦，以積極作為維護國格與台灣人民在中國的人身安全。」

羅智強說，然而，換民進黨上台，李明哲被押，蔡英文的「要求立即釋放」不見了。民進黨上下彷彿嘴巴貼了一個大膠帶。

回顧鍾鼎邦案時，國民黨的蔡正元陪伴鍾妻赴陸，最後也成功讓鍾鼎邦安全回台。這中間很大一部分是蔡正元的努力，另一部分，則也與兩岸處在和平的氛圍有極大關係，兩岸互動熱絡、往來頻繁，陸方也不想讓兩岸的好氣氛被打壞。

羅智強表示，現在政黨易位，變成只有李明哲妻子準備隻身赴陸，民進黨上下卻束手無策，沒有任何人可以扮演像蔡正元一樣的援救者角色，為何？因為，紅綠之間，從沒有互信，繼而斷絕溝通，現在更是互不在乎。也因為這種互不在乎，甚至，一旦此方「風吹」，例如民進黨這邊搞個陸生共諜案，彼方就跟著「草動」，不客氣的關押民進黨前黨工。

羅智強說，而這也正是另一種政黨輪替的吊詭，倘李明哲案發生在國民黨執政時期，保證民進黨上下不會像現在這般的龜息，蔡英文一定會跳出來要求馬英九踹共，民進黨立委也會傾巢而出喊殺喊打，然後國民黨就會使勁全身力氣，努力的與陸方交涉放人，而大陸左思右想，不想讓國民黨為難，也不想激起台灣社會的民怒，然後就把人放回來。

所以，羅智強說，原來一直被民進黨扣上賣台大帽的國民黨，才是真正一邊挨著賣台大棍，一邊保護台灣人民的守護者。反倒是表現得神勇護台的民進黨，「講的一畚箕、做嘸一湯匙」，一旦台灣民眾在大陸出了事，就躲起來，兩手一攤，任由台灣民眾「自求多福」。

(中時電子報)