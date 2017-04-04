林采緹曬「美背全裸」照 網友跪求正面入鏡

林采緹曬美背照，引發網友無限遐想 。(圖/林采緹臉書)

「蛇姬」林采緹跟男友胡睿兒，昔日因為吸大麻被逮重創形象，連帶演藝事業停擺，昨天她則在臉書曬出背部全裸的養眼照，讓網友留言直呼「跪求正面照」。

林采緹呼大麻被捕，重創形象。(圖/本報系資料照)

林采緹昨天在臉書分享去按摩的照片，只見她背部全裸入鏡，好身材可以說是一覽無遺，不過卻附文寫道「只在乎我愛的跟愛我的人們」，言下之意似乎不想多外界惡意批評，以及近期是非多做理會，不過網友對她心情抒發未多關注，反而留言「不要背著我好嗎？快轉過來看妳在乎的人嘛」，紛紛跪求分享「正面照」。

在呼大麻事件爆發後，林采緹被經紀公司冷凍半年，近期工作量銳減的她，也在臉書開設球鞋衣服社團，似乎有意發展演藝圈外的工作。

(中時電子報)