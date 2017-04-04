NBA》勇者歸來 9日與鵜鶘之戰杜蘭特復出

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膝蓋受傷休息超過1個月的杜蘭特，即將在9日與鵜鶘之戰復出。（美聯社資料照）

根據美媒報導指出，勇士決定在9日主場迎戰鵜鶘之戰時讓傷癒歸隊的杜蘭特復出上陣。

杜蘭特在2月底與隊友帕丘利亞相撞，導致膝蓋內側韌帶拉傷必須休息4-6周，經過一個多月來的治療與復健，杜蘭特目前已能與球隊進行正常練習，可見的傷勢恢復得很理想。

如今勇士的例行賽剩下5場，對手分別是灰狼、太陽、鵜鶘、爵士與湖人，如果順利的話杜蘭特還可以參加最後3場例行賽，藉此找回手感，並且重新融入隊友和戰術體系。

杜蘭特在傷停期間，史提芬柯瑞扛起重擔，不僅帶領球隊勇奪11連勝，最近16場比賽場均26.5分，三分球投籃命中率40.6%，杜蘭特傷癒歸隊後與柯瑞之間能否產生良性競爭，外界備受關注。

(中時電子報)