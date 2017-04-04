NBA》勇者歸來 9日與鵜鶘之戰杜蘭特復出
根據美媒報導指出，勇士決定在9日主場迎戰鵜鶘之戰時讓傷癒歸隊的杜蘭特復出上陣。
杜蘭特在2月底與隊友帕丘利亞相撞，導致膝蓋內側韌帶拉傷必須休息4-6周，經過一個多月來的治療與復健，杜蘭特目前已能與球隊進行正常練習，可見的傷勢恢復得很理想。
如今勇士的例行賽剩下5場，對手分別是灰狼、太陽、鵜鶘、爵士與湖人，如果順利的話杜蘭特還可以參加最後3場例行賽，藉此找回手感，並且重新融入隊友和戰術體系。
杜蘭特在傷停期間，史提芬柯瑞扛起重擔，不僅帶領球隊勇奪11連勝，最近16場比賽場均26.5分，三分球投籃命中率40.6%，杜蘭特傷癒歸隊後與柯瑞之間能否產生良性競爭，外界備受關注。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。