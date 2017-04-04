全聯94狂 點數可以換飯店住宿

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承億文旅集團與全聯福利中心合作，以福利卡友積點換3.5折住宿，不但北中南都有旅店，承憶去年開設「花蓮山知道」也適用。（馮惠宜攝）

承億文旅集團以文創旅宿體驗加值為策略核心，如今已在全省擁有5館、430間房間。(馮惠宜翻攝)

不景氣省錢是玩道，零售業龍頭全聯福利中心最近和承億文旅集團跨業合作推出「點數成金」活動，憑福利卡50點入宿享3.5折超低優惠，這比飯店平均房價還要便宜1.5折，推出不到一個月即超過2千名消費者換取憑證，已有20％客人立馬入住。

會員卡或信用卡累積消費積點換現金的促銷方式，從早期換卡友禮、鍋具贈品、禮券，到如今不少百貨賣場在特定檔期也都推出點數折抵消費的省錢方案，全聯社福利中心去年底推出德國雙人刀具集印花活動造成轟動，最近面對傳統零售通路最淡的三、四月再與台灣文創旅店龍頭承億文旅合作，以集點換住宿優惠的方式拉抬買氣也消化卡友們的福利卡點數。

福利卡每消費30元累積1點，這次50點可兌換承億文旅3.5折住宿券，等於是消費1500元即可以低於平均房價1.5折方式入住承億文嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子與花蓮山知道等5館、430間房間。

承億文旅集團品牌長張力中表示：承億文旅集團以文創旅宿體驗加值為策略核心，已與亞洲旅遊體驗線上平台KKDAY成為策略夥伴推出住宿加深度在地導覽行程體驗一條龍服務，為台灣深度文創旅遊開啟了全新視野。

而此次與全聯福利中心異業結盟，優惠全聯會員3.5折超低優惠入住，已有2千多名消費者兌換住宿折扣券，也有超過兩百組完成住房，活動現正熱烈進行中。更多相關活動訊息，可上承億文旅官網查詢。

(中時)