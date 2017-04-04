全聯94狂 點數可以換飯店住宿
不景氣省錢是玩道，零售業龍頭全聯福利中心最近和承億文旅集團跨業合作推出「點數成金」活動，憑福利卡50點入宿享3.5折超低優惠，這比飯店平均房價還要便宜1.5折，推出不到一個月即超過2千名消費者換取憑證，已有20％客人立馬入住。
會員卡或信用卡累積消費積點換現金的促銷方式，從早期換卡友禮、鍋具贈品、禮券，到如今不少百貨賣場在特定檔期也都推出點數折抵消費的省錢方案，全聯社福利中心去年底推出德國雙人刀具集印花活動造成轟動，最近面對傳統零售通路最淡的三、四月再與台灣文創旅店龍頭承億文旅合作，以集點換住宿優惠的方式拉抬買氣也消化卡友們的福利卡點數。
福利卡每消費30元累積1點，這次50點可兌換承億文旅3.5折住宿券，等於是消費1500元即可以低於平均房價1.5折方式入住承億文嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子與花蓮山知道等5館、430間房間。
承億文旅集團品牌長張力中表示：承億文旅集團以文創旅宿體驗加值為策略核心，已與亞洲旅遊體驗線上平台KKDAY成為策略夥伴推出住宿加深度在地導覽行程體驗一條龍服務，為台灣深度文創旅遊開啟了全新視野。
而此次與全聯福利中心異業結盟，優惠全聯會員3.5折超低優惠入住，已有2千多名消費者兌換住宿折扣券，也有超過兩百組完成住房，活動現正熱烈進行中。更多相關活動訊息，可上承億文旅官網查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。