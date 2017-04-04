公忙沒陪孩子成長 黃國昌愧疚

兒童節是否規劃帶孩子們出遊？時代力量立委黃國昌搖頭說，至今無法跟6歲大的兒子解釋「為何8+5會等於13」，愧疚感蠻深，未盡到陪孩子成長的責任。

3年多前的太陽花學運，黃國昌遭控妨害公務等罪，台灣台北地方法院做出無罪判決。黃國昌說，沒把判決當成是對個人的審判，而是運動彰顯的價值，誠如第一次出庭他所寫的結語「審判結果是考驗整個司法審判系統，如何回應台灣公民社會訴求」。

他說，「看到台北地方法院的新聞稿，高興不是審判結果，而是台灣的法官有能力也願意站在憲政高度看待這場審判」。

黃國昌說，台灣正在進行司法改革，社會對法官提出很多批評，但他認為，一竿子打翻一船人的批評，對很多法官與檢察官不公平，法官與檢察官淘汰機制要強化，但也有一群有理想、熱血的法官或檢察官在第一線兢兢業業。

「太陽花運動期間有不少地方法官或檢察官，晚上會來，來觀察運動」，黃國昌說，他不會對判決結果表示意外，比較高興的是年輕世代的法官願意擴大視野從公民服從的理念詮釋案件，展現與過去法官不同的格局。

侃侃而談「無罪判決」，當記者詢問兒童節是否規劃帶孩子出遊？黃國昌不發一語僅搖頭，黃國昌育有一男一女，兒子6歲、女兒3歲，他說，工作結束回家，孩子已經休息，有時候孩子還沒休息，會教孩子功課，「教他功課時候又會蠻內疚，沒有盡到陪他一起成長的責任」。

問到平常陪孩子從事的休閒娛樂，黃國昌搖頭坦言，工作量大，至今沒有辦法好好跟孩子解釋為何「8加5會等於13」，看孩子做功課，他對孩子的愧疚感蠻深。

黃國昌曾在臉書發表做勢拉大提琴的照片，他說，那是孩子第一次大提琴公開演出，他抽空到現場看兒子表演，兒子很高興，他一時興起拿起琴弓擺出要拉大提琴的姿勢，覺得蠻好玩。談到看兒子大提琴演奏，他露出難得的笑容。

時代力量發言人也是黃國昌國會辦公室前主任李兆立說，去年立法院臨時會不斷電表決，黃國昌請助理們回家，自己留下來，後來同仁自願輪班；農曆春節期間黃國昌也都在寫法案，堪稱工作狂。1060404

(中央社)