湖南翻車 12死19傷

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中共湖南省郴州市委宣傳部證實，3日傍晚5時50分許，一輛車牌號碼為湘LFG866的雙排座貨車，在郴州市一處道路景觀工程種樹的回程中翻車，造成12死、19傷。

綜合陸媒報導，事故車輛隸屬湖南省雄大西南建築園林有限公司，3日傍晚在郴州市蘇仙區王仙嶺景區道路的種樹回程中翻車，造成12人死亡、19人受傷。

報導說，事故責任單位法人代表及司機已經被控制（限制行動），傷患已送往各醫院緊急救治。事故原因調查及善後處置工作正在展開。1060404

(中央社)