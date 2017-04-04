缺維他命D腳狂抽筋 有撇步可預防

30歲吳小姐懷孕8個月，近日晚上睡覺一直腳抽筋，夜不成眠。醫師表示，缺乏維生素D容易引起腳抽筋，除充足日曬、適當拉筋，也可多吃牛奶、香菇、黑木耳補充。

肌肉抽筋為一群肌肉不自主的收縮而無法放鬆的現象，肉眼可見收縮的肌肉會形成一個硬塊般，抽筋的時間從幾秒鐘至幾分鐘時間不等。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，腳抽筋的原因，如大量運動後的肌肉疲累、電解質（通常為鈣離子或鎂離子）或是體液分佈不平衡（如腹水或是洗腎）、構造上的原因，包括周邊神經病變或脊椎狹窄引起神經根壓迫、周邊的血管狹窄造成組織缺氧藥物引起，如利尿劑及降血脂藥物等。

黃婷毓說，門診中不少患者深受晚上睡覺腳抽筋之苦，有的人連續腳抽筋好幾個晚上苦不堪言，嚴重影響睡眠品質。容易腳抽筋的族群，包含年長者、孕婦、久站工作者、運動選手也很常見。

維生素D缺乏，也可能容易引起腳抽筋，黃婷毓表示，近年來研究顯示，維生素D在老年人的骨骼和肌肉的健康角色逐漸重要，建議年長者應該補充維生素D之外，若有不明原因肌肉痛或抽筋的年長者，也應該檢測是否有維生素D不足的可能。

黃婷毓建議，補充維生素D可從全脂牛奶、魚肝、香菇和黑木耳、各式魚類等富含維生素D食材來補充。充足的日曬也有助於皮膚上的脫氫膽固醇轉化成維生素D的前驅物。

充足日曬也有訣竅，黃婷毓說明，以地區性而言，北部每日需30至40分鐘，南部15至20分鐘的日照時間；並搭配適量拉筋、伸展肌肉群。1060404

(中央社)