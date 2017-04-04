黛妃前男管家出櫃 與男友結婚了
已故戴安娜王妃的前管家柏瑞爾（Paul Burrell）數星期前才出櫃，2日與同性男友共結連理。
57歲的柏瑞爾是黛妃生前知心密友。他曾有一段婚姻，育有2子，和結褵32年的妻子在6個月前離婚。
柏瑞爾和58歲律師男友古柏（Graham Cooper）身穿柏瑞爾設計的蘇格蘭裙及配套西裝出席，儘管兩人都不是蘇格蘭人。柏瑞爾現年32歲和28歲的兩個兒子從美國前來參加婚禮。
「太陽報」報導，兩人的民事伴侶儀式在坎布里亞（Cumbria）的旅館舉行，要價3萬英鎊（約新台幣120萬元）。
柏瑞爾出櫃時表示，他和妻子分居已久，和男友10年前在火車上認識。他表示，當下就知道找到了自己的「心靈伴侶」，兩人交往多年。
柏瑞爾的52歲弟弟在婚禮上致詞，提到已故的母親和黛妃表示，她們兩人「塑造了你」，並表示「如果她們今天在這裡，一定會和現場其他人一樣，替你感到驕傲與高興。」
柏瑞爾在黛妃過世後曾出版回憶錄，詳細記載他與黛妃的互動，引發爭議。1060404
(中央社)
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