陸將建大貓熊國家公園 面積大如3座美國黃石公園

一對野生大熊貓母子在陜西省佛坪縣岳壩鎮大古坪村的原始森林中活動。（新華社）

成都大熊貓繁育研究基地的貓熊奇一和母親奇緣在一起。（中新社資料照片）

重慶市楊家坪動物園三隻大熊貓幼仔。（中新社）

超級明星動物貓熊人氣高，近年在人工復育野放下，中國大陸野生大貓熊數量趨增，但同時也面臨到棲息地逐年流失問題，中國大陸規劃建立大熊貓國家公園，合併現有的67個大貓熊保護區，國家公園園區總面積將約美國黃石國家公園3倍大。

中國大陸計畫建立9個試點國家公園，包括河北長城、四川陝西大貓熊、吉林黑龍江東北虎豹、香格里拉普達措、青海三江源等超級大工程；大熊貓國家公園將加強大熊貓棲息地，跨越甘肅、陝西和四川等3省6處孤立山脈，打破原有棲息地屏障，強化貓熊繁衍基因庫。

大貓熊國家公園透過建設空中廊道、地下隧道，提供大熊貓及其他動物方便通行，總面積為2.7萬平方公里，面積約3座美國黃石國家公園大，有助於保護8000種瀕危動植物，可望2025年野生大貓熊數量增加到2,000隻。

(中時電子報)