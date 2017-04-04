花蓮大葉欖仁紅了 宛如北國風情

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花蓮縣道193線靠近文化局旁的行道樹─整排大葉欖仁紅了，整齊一致的紅海壯觀景致，搭配花蓮藍天和太平洋，宛如歐洲風情，美麗得像一幅畫。中央社記者李先鳳攝 106年4月4日

花蓮縣道193線靠近文化局旁的行道樹─整排大葉欖仁紅了，整齊一致的紅海壯觀景致，搭配花蓮藍天和太平洋，宛如歐洲風情，美麗得像一幅畫。中央社記者李先鳳攝 106年4月4日

花蓮縣道193線靠近文化局旁的行道樹─整排大葉欖仁紅了，整齊一致的紅海壯觀景致，搭配花蓮藍天和太平洋，宛如歐洲風情，美麗得像一幅畫。

大葉欖仁在落葉前，葉子會變得紅通通的，是季節變化十分明顯的樹種。由於今年暖冬影響，延後近一個月，如今才轉紅葉；時序已進入春天，卻也透著北國風情。

欖仁樹原是海濱植物，原產地在熱帶海岸，花蓮許多地方都有種植，雖然葉片轉豔紅媲美楓香一般漂亮，但欖仁樹的葉子太大，當全株葉子掉光時，會造成滿地落葉。

花蓮市廖姓民眾住家門前就有數棵大葉欖仁樹，近來得天天掃落葉，他苦笑說，紅葉落滿地雖別有風情，卻也成為另一種公害。1060404

(中央社)