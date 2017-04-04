陸67歲大爺深入北極22次 見證巨變

中國大陸攝影師王建男深入北極22次，用照片呈現北極的人文與生態變貌。今年67歲的他說，希望未來10內能走遍北極地區所有的村落和原住民永久居住點。

廣州日報報導，王建男生於哈爾濱，早年是攝影記者，2005年因為看到加拿大華人徒步到北極圈探險的報導，開啟了他對北極探險的興趣。此後12年間，他和太太22次深入北極，還曾受邀到聯合國總部演講，並在紐約舉辦攝影展。

其中，第3次前往北極是和「國家地理雜誌」一起，對他觸動很大，加上與北極生態環境和動物的紀錄片已經很多，他決定把關注點放在人的身上，紀錄北極人的生活狀態。

隨著全球暖化，北極熊的覓食場地越來越小，在一些當地伊努特人居住的聚集點，也經常會有北極熊闖入。王建男甚至拍到北極熊因為饑餓，跑到垃圾堆中覓食的場景。

當地一名獵人告訴王建男，20年前，當地的冰層厚度達到4公尺，如今海冰變得薄而脆，當地已發生多起獵人在狩獵時人連同雪橇犬一起墜入海裡的事件。他很擔憂，如果海冰融化，獵犬就沒有用武之地了，幾百年的習俗也會消失。

而在加拿大北極小鎮劍橋灣，當地居民向他抱怨，現代生活方式對當地人衝擊太大了，咖啡廳、超市、餐廳到處都是，小鎮的安靜被打破。很多年輕人也不再願意住冰屋、吃海豹肉，甚至不願意跟父輩學習捕獵技術。

截至目前，王建男足跡遍布北極圈內8個國家，160多個原住民居住點與聚落，採訪多族裔原住民500餘人，照片4萬多張。

北極地區一共有200多個村落或聚集區。王建男的目標是在未來10年內，走遍北極地區所有的村落和原住民永久居住點。

他說自己55歲開始探訪北極，也不是富翁，但一切都不算晚，「我覺得能做成這些事，主要是因為我認定了一件事就一定要去做」。1060404

(中央社)