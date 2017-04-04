競逐高市長 陳其邁：獻給最心愛的故鄉

抗爭被抓、請辭再出發全在高雄，12年前與高雄市長擦身而過的陳其邁今天說，「人生最精彩的歲月，獻給最心愛的故鄉，人生最後一次選擇也是故鄉，這是對故鄉土地的愛」。

2005年陳其邁擔任高雄市代理市長，是民進黨內青壯派的「明日之星」，卻因父親陳哲男涉入高捷泰勞弊案請辭市長，該案最後無罪定讞，但陳其邁已從政治雲端墜入生命低潮，那段日子不敢回家、全賴朋友幫助，躲避媒體緊迫盯人的攻勢。

2008年總統蔡英文擔任民進黨主席邀陳其邁擔任黨副秘書長兼發言人，重新出發宣告「準備好了」，協助蔡總統讓民進黨重廢墟中站起，鏡頭前，陳其邁發言犀利、問政專業，鏡頭下，曾任民主電台長的陳其邁發揮講古的功力，讓年輕人不捨轉台。

「人生最精彩的歲月，獻給最心愛的故鄉」，陳其邁說，人生最後一次選擇，只有這個機會，這是對故鄉與土地的愛。

20多年前就讀台大醫學院公共衛生研究所期間，陳其邁擔任綠營稱民主電台「番薯之聲」台長，戒嚴時期政府對掃蕩地下電台風聲鶴唳，帶了300多名警察無預警抄台就把人帶走。

陳其邁說，印象中，電台設在大樓17樓，有一天上班，先巡視周圍環境後，確認安全後把門鎖上，因辦公大樓的廁所都在辦公室外、電梯旁，如廁後，他回辦公室門一開，全都是警察，機器都搬走，只好開戰車、拿著麥克風展開街頭抗爭包圍警察局。

戰火蔓延至警政署，陳其邁說，以前沒有高鐵、不可能搭飛機，只能搭火車，他與友人兩人拿著牛皮紙袋內放一份抗議書，一出火車站，被幾百名警力團團圍住，大批記者在場，「叫小賀」(台語念)的陳其邁開始痛罵警察、殘害新聞自由、威權統治，媒體整天播放，搞了一天，再搭火車回高雄。

「命運捉弄人」，陳其邁說，2000年政黨輪替，他擔任行政院政務委員兼行政院發言人督導新聞局業務，決議收回中廣兩個頻道。他透露，當上政務委員還接到一張罰單，因當年為突破媒體壟斷抗爭，時任新聞局長的胡志強不放過他，當上政務委員還接到罰單。

從街頭抗爭、反媒體壟斷、環保、婦女運動起家，又是台大高材生，父親怎麼可能同意從事抗爭行動？陳其邁說，父親沒阻擋，他還向父親募款搞抗爭、搞運動。

他透露，1996年台海飛彈危機，當時幫民進黨正副總統候選人彭明敏、謝長廷站台後直接穿西裝搭飛機到法蘭克福，轉機至基輔參訪車諾堡核電廠，一下飛機，完了，攝氏零下34度，首次體驗到「寒風刺骨」。

體驗烏克蘭車諾堡零下34度的低溫到因父親涉案從政治雲端墜入生命低潮，歷經一番寒徹骨、走過低溫、低潮，鏡頭下講古的「陳台長」，被讚有溫度、暖男，不同於鏡頭前的犀利問政，為下一個目標暖身起跑。1060404

(中央社)