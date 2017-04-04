台灣嬤拎LV包上市場買魚 登上BBC
1名台灣阿嬤用孫子買給她的名牌路易威登（Louis Vuitton）經典包到市場買魚、裝魚的新聞，意外登上英國廣播公司（BBC）新聞網。
BBC引用網友在「Dcard」的po文說，他的阿嬤不知道手上的新包包是名牌包，裝進滿滿的虱目魚，還沒用塑膠袋隔開。
報導說，阿嬤告訴孫子這個新包包都不會漏水，只是重了些。
BBC說，這款LV包無論在亞洲還是全球價格都不便宜，零售價約900英鎊（約合新台幣3萬5000元）。
這名網友解釋說，阿嬤很久沒換包包，都用客家花布包那類的，他所以決定買個新的、貴的給她。
他承認阿嬤用名牌包裝魚讓他有些傻眼，但看到阿嬤露出靦腆笑容，最後決定她開心就好。
這則po文在平台上吸引3.1萬人按讚。
這名網友最後總結是，LV不愧是國際精品，能上刀山下油鍋。1060404
(中央社)
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