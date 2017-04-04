川普第1季薪水237萬 捐國家公園管理局

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白宮今天宣布，從政前靠地產致富的美國總統川普，決定捐出第1季的總統薪資7萬8333美元（約新台幣237萬）給國家公園管理局（NPS）。

路透社報導，川普於總統大選競選期間曾表示，若當選總統，會捐出年薪40萬美元。

負責維持417座國家公園、紀念館和其他場址的國家公園管理局已有100年歷史，隸屬於內政部。內政部長辛克（Ryan Zinke）表示，他為總統川普的決定感到振奮。

在今天例行簡報會上站在白宮發言人史派瑟（SeanSpicer）旁的辛克說：「我們會將之用於維護國家的戰場遺址裡的基礎設施；光是在戰場遺址的維護，我們就因短缺約2.29億美元而推遲。」

法新社報導，川普這份禮物可能是為尋求和解。川普因國家公園管理局不懷好意地比較他與前總統歐巴馬兩人的就職典禮人群，而在推特糾纏不休。

國家公園管理局所屬的內政部，川普已計畫刪減他們超過10億美元預算。

環保團體「喜艾拉協會」（Sierra Club）稱川普此舉是作秀，表示「如果川普真有心幫助美國的公園，就應停止試圖將它們的預算砍到史上新低。」（譯者：中央社陳亦偉）1060404

(中央社)