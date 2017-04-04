NBA》巴特勒與柯瑞獲選上周東西區最佳殊榮

史提芬柯瑞(右)連續兩季投進超過300顆三分球，獲得上周西區最佳球員殊榮。(美聯社資料照)

例行賽即將進入尾聲，已取得季後賽門票的球隊正在積極練兵，至於還在拚搶門票的球隊則是努力殺敵，公牛吉米巴特勒與勇士史提芬柯瑞上周帶領球隊攻城掠地取得連勝佳績，分別獲選單周最佳球員殊榮。

目前暫居東區第7的公牛，只領先並列第8的熱火和溜馬1場勝差，領先第10的黃蜂也僅有2場勝差，在剩下的5場例行賽絲毫不能鬆懈，否則有可能一失足成千古恨。吉米巴特勒上周帶領公牛3戰全勝，場均32.5分，面對老鷹在最後2.1秒罰進致勝2球，隔日又豪取39分擊敗鵜鶘。

勇士上周4戰全勝，目前11連勝，史提芬柯瑞場均31.8分，外加7.8助攻、5.5籃板，展現出全能身手，投籃命中率高達52.4%，3日與巫師之戰飆進9顆三分球，連續兩季投進300顆三分球，成為史上第一人。

(中時電子報)