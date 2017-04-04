Baby終於胖了！自拍照現駭人雙下巴

Baby貼出「秒胖」照！（圖／達志影像、取自baby微博）

才剛幫黃曉明生下兒子「小海綿」的Angelababy，產後積極瘦身，不過向來都給人纖細身材印象的她，昨突然曬出一張腫出雙下巴的驚人照片，有網友開心笑說「終於崩壞了嗎？」

Baby產後積極運動瘦身，儘管剛生完亮相時的身材就已被讚相當標準，但她還是督促自己！出道以來都瘦瘦的Baby，昨突然發了張「秒胖」的照片，原本尖下巴的模樣突然腫成雙下巴，被網友笑說「終於胖了」，不過這也僅是角度照，Baby至今身材還是相當勻稱。

(中時電子報)