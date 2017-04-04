2017最想去哪玩 5個最佳旅遊地

2017最想去哪玩?精選5個最佳旅遊地。（達志影像/Shutterstock）

想出國旅遊卻不知道去哪嗎？快看看根據加拿大環球新聞（Global News）彙整出一流旅遊部落客、雜誌和旅行社推薦，精挑細選出2017年５大最佳旅遊目的地，無論是要享受陽光、沙灘、比基尼、衝浪愛好者，或者是自由行背包客，以及愛好城市冒險的旅人，都可以參考看看唷！

加拿大班夫國家公園(Banff National Park)落磯山脈（Rocky Mountains）。（達志影像/Shutterstock）

1.加拿大

全球最大旅遊指南出版商《孤獨星球》（The Lonely Planet），將加拿大列為今年「全球最佳旅遊目的地」第一位，其中班夫國家公園(Banff National Park)

裡有王冠明珠之稱的落磯山脈（Rocky Mountains），入選《國家地理》(National Geographic )雜誌全球21大旅遊熱點榜單；另外，時尚雜誌《Vogue》，將加拿大草原省列為必看景點之一，以及有全球首個人權博物館和各種美食的溫尼伯(Winnipeg)，重點推薦加拿大另一個原因是，今年是加拿大建國150周年，全國各地國家公園均免費開放。

摩洛哥必去景點，有藍色小鎮美譽的捨夫沙萬（Chefchaouen）。（達志影像/Shutterstock）

2.摩洛哥

摩洛哥文化豐富多樣，交通方便，旅遊成本不高，被《國家地理》和《紐時》稱為是年輕探險愛好者首選，同時還上了《孤獨星球》全球12大最划算旅遊目的地排名榜。到了這裡，一定要看看卡薩布蘭卡、費茲、馬拉喀什和海濱小鎮索維拉，時間充裕的話，還能騎馬漫步沙漠，有藍色小鎮美譽的捨夫沙萬（Chefchaouen）則是必去景點。

斯里蘭卡充滿活力，到處是瀑布，還有令人驚艷的步道。（達志影像/Shutterstock）

3.斯里蘭卡

斯里蘭卡雖小，但值得一看！斯里蘭卡充滿活力，到處是瀑布，還有令人驚艷的步道，居民極其友好，食物鮮美，旅遊費用極便宜，能從阿聯酋和卡達航空公司買到超便宜機票。

北非的納米比亞亮橘黃的沙漠和玉米藍天空超獨特。（達志影像/Shutterstock）

4.納米比亞

北非的納米比亞亮橘黃的沙漠和玉米藍天空超獨特，夜空清澈，令人驚艷!冬天去，氣候溫暖如夏。而《孤獨星球》推薦，納米比亞貨幣近幾年一直貶值，現在去遊玩超划算，因此將其列入最划算旅遊目的地之一。

保加利亞如置身童話故事般，最浪漫的波希米亞小鎮（達志影像/Shutterstock）

5. 保加利亞

位在巴爾幹半島的保加利亞有股未被外界打擾太多的清靜魅力，山川雄偉，自然景觀壯麗，黑海之濱美麗，文化純粹，建築古樸，歷史悠久，值得去的地方有首都索非亞，最浪漫的波希米亞小鎮，黑海之濱的內塞伯爾和索佐波爾還有一些美麗山川。

(中時電子報)