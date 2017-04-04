瘋路跑 蕭青陽：台灣最棒的一波流行

4度入圍葛萊美獎的台灣設計師蕭青陽，近年將觸角延伸至馬拉松路跑賽事；台灣這幾年也風行路跑，「我認為是有生以來，台灣最棒的一波流行」。

這幾年間，路跑賽事成為民眾假日運動、健身的熱門選項之一，各級政府與單位，也把當地特色放入路跑賽事，例如萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽、田中馬拉松。

他說，在設計上，追求的不僅是「表面的好看」，而是功能的需要（專業性），更要視賽事內容，用設計來傳承文化。

然而，談到如何設計出一場路跑賽事，蕭青陽維持他的一貫主張，就是要藉由這些載體傳遞、傳承文化，因為他對可能消失的文化「挺在意的」。

蕭青陽說，現在台灣一年舉辦近千場馬拉松賽事，他在參加路跑賽事時，會觀察跑者身上所穿的跑衣（服裝），思考圖樣、字樣該如何編排，才能讓人看起來更具速度感。

過程中，蕭青陽也發現許多「阻礙」，這些都是他在設計賽事中必須要排除的要素，例如跑衣的版型設計和材質選擇，「輕」是首要選擇，跑者擺動手肘腋下的衣服要開口與領口等，避免跑步中，衣物跟肌膚產生上萬次摩擦，導致燒襠的情況，他要做的，就是整合出最舒服的關鍵。

蕭青陽也說，「我講求的不只是好看，而是功能性的需要」，更重要的，還要用路跑賽事傳達文化意涵。

蕭青陽以設計過的「追火車」鐵道馬拉松接力賽為例進行說明，他想很用力的把即將消失的鐵道文化透過幾千人賽事保存下來。

為此，蕭青陽四處考察，複刻鐵道路牌並以手工方式做成接力環，也打造如火車電氣路牌形狀的完賽獎牌，這和他做唱片封套一樣，都想把隱藏其中的文化傳承下去。

蕭青陽說，設計路跑賽事有太多專業面向要去考慮，自己想以設計師的專業，提升大家對馬拉松的看法，而台灣在馬拉松賽事上，要進化的空間還很大。

蕭青陽目前操刀的路跑賽事已有5場，考量自身工作量，他目前的想法是，若要做出一場精緻的馬拉松，一年大概只能做一場；但是，如果在一場賽事中賺到口碑，這就很有價值。

他認為，大家不論是在台灣，還是在哪個地方做事，都要追求自己的成果有達到國際水準，套用在路跑賽事設計上也相同，因為人類享受的福祉應該都要一樣。

他表示，台灣社會多年來，發展出多波流行浪潮，它可以讓數千上萬人聚集在同一個場域（活動）的潮流，例如十年前大家騎腳踏車環島，或者是更早前球迷瘋職棒「龍象大戰」等。

蕭青陽說，這一波流行是馬拉松，「這也是台灣、我有生以來認為最棒的一次（波）」，因為它改變的自己，讓人變得更有自信，更產生許多額外效益。1060404

(中央社)