販毒集團釣魚 高中生易成魚餌

兩名高中生受販毒集團利誘，直接利用託運行李攜毒闖關，毫無遮掩，與一般綑綁運毒的方式不同。航警局研判販毒集團，利用網路社群專挑高中生成魚餌，已擴大偵辦。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 106年4月4日

兩名高中生受販毒集團利誘，直接利用託運行李攜毒闖關，毫無遮掩，與一般綑綁運毒的方式不同。航警局研判販毒集團，利用網路社群專挑高中生成魚餌，已擴大偵辦。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 106年4月4日

兩名高中生受販毒集團利誘，直接利用託運行李攜毒闖關，毫無遮掩，與一般綑綁運毒的方式不同。航警局研判販毒集團，利用網路社群專挑高中生成魚餌，已擴大偵辦。

航空警察局與關務署台北關破獲16歲陳姓與19歲胡姓高中生販毒案，查出兩人在搭往飛往紐西蘭奧克蘭航班前，在行李箱夾層內暗藏毒品闖關，航警安檢人員分別在2人行李中查獲各3393公克、3439公克白色不明結晶物，經檢驗後均呈現二級毒品安非他命反應，重量達6832公克，市價約新台幣6000多萬元。

航警局副大隊長蘇茂智今天表示，由於2名高中生幾乎「光明正大」的攜毒闖關，與一般毒販利用腰間、大腿綑綁包裝毒品的方式很大差異，研判2名高中生，並不清楚受託物品是毒品，也不清楚攜毒的嚴重性。

蘇茂智表示，販毒集團可能想利用春假連續假期前、中段時間，國境旅客暴增情況下，將毒品運輸出境，但最終仍難逃法網。

航警局指出，根據近幾年偵破毒品案的經驗，發現販毒集團改以高額利誘，透過「不知情第三人」委託運毒，鎖定對象包括遊民、無業、待業人士。不少手頭一時拮据的人士就會鋌而走險。

警方也查出，從多起運毒案件中發現，販毒集團習慣在網路社群、聊天室「釣魚」，透過聊天方式，表示提供優厚的住宿、機票到國外旅遊，而代價只是「帶個行李給對方」。這個看似充滿謊言的交易，卻因為網友中有很多都是涉世未深的青少年，一輩子都沒出過國，對於攜帶行李也不會有戒心，因而鑄成大錯。

警方表示，偵辦落網的嫌疑人時，通常都無法清晰描述交貨毒蟲的個人資料，僅能提供匿名或網路上的綽號，也加深破案難度。

航警局查出，販毒集團這是提供2名高中生，除了機票、旅行團團費、免費紐西蘭旅遊外，還包括8萬到20萬的酬勞，對於高中生而言看似「天上掉下來的禮物」，卻也是「最危險的禮物」。

航警局也呼籲，販毒集團利用網路找「下線運毒」的手法，並非少見，呼籲旅客對於任何人請託夾帶不明行李時要嚴正拒絕；面對高額佣金更要提高警覺，同時也希望家長能提醒子女，對於子女不明的出國行程，要嚴加防備。1060404

(中央社)