阿里山螢火蟲季 自然五星浪漫開跑
您看過滿坑滿谷的螢火蟲嗎？每年4、5月間，正是大阿里山區螢火蟲大發生期，林間飛舞的螢光，可媲美天上星光，讓遊客翱遊於螢光星海。
阿里山國家風景區管理處表示，大阿里山區螢火蟲多達42種，約占全台螢火蟲種類的2/3，每年春夏交替時節，正是觀賞螢火蟲的最佳時機。
大阿里山區的螢火蟲寶庫，包括光華、瑞里、圓潭、里佳及豐山等5個部落，每當螢火蟲大量出現時，成千上萬的夜間精靈提著燈籠，有如星海般的浪漫景象，令人畢生難忘。
阿管處表示，今年阿里山螢火蟲季率先登場的「星海中尋寶」，將於7日晚間在嘉義縣竹崎鄉光華村頂笨仔部落浪漫登場，帶領遊客在螢火蟲秘境中，體驗「五星級」夜觀螢光的樂趣。
管理處指出，頂笨仔部落有「五星級」自然景觀，這五星包括：天上的星星、樹上的星星（飛鼠的眼睛）、林間的星星（螢火蟲）、草叢裡的星星（螢光菇）、水裏的星星－（魚固）魚。
另外，有「藍色部落」之稱的里佳社區，將於8日舉辦「星星相螢，光芒再現」螢火蟲季開鑼活動，安排鄒族原住民歌舞表演、農特產品展售、營火聯歡晚會、賞螢觀星導覽等活動。
至於黑翅螢、端黑螢、山窗螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲常出沒的瑞里社區，將於16日下午在瑞里綠色隧道舉辦竹林茶席，傍晚帶領遊客體驗美麗的螢光。
阿管處指出，大阿里山區螢火蟲季開跑後，阿管處將陸續推出6條主題路線，帶領遊客五星級夜觀、體驗竹林茶席、欣賞自然生態、原住民風情、手沖咖啡及DIY體驗等活動，民眾可上阿里山管理處官網查詢。1060404
(中央社)
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