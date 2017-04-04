鄭明典PO像鱟的雲 質地很特別

中央氣象局科技中心主任鄭明典，今天一早在臉書上PO出一張長得像「鱟」的白雲照片，並說它很薄，也有點半透明，質地看起來很特別。

天空上的雲千變萬化，常常會長得很像地面上的某種動物或植物。鄭明典今天就在臉書上PO出一張很特別的雲照片。

鄭明典說，這片雲是韓國近海的一片雲，很低的雲，可能是消散中的海霧，昨天出現在韓國西側的近海上，質地看起來很特別。

鄭明典表示，這片雲很低，所以明顯受到小島影響，它也很薄，所以有點半透明，其中的波動特徵很明顯。

照片一PO出，民眾紛紛在底下留言，有人說像左手握拳、也有人認為像樹懶的頭，也有人認為這片雲長得像活化石生物鱟。1060404

(中央社)