台中超商遭搶 警方全力緝捕

我要評比

台中市博館路一間便利超商，今天凌晨4時，一名男子持西瓜刀要脅店員交出金錢，店員交出約新台幣1萬元，歹徒得手後隨即騎機車逃逸，警方掌握對象，全力緝捕中。

台中市博館路上的一間超商傳出遭人行搶，警方獲報後，立刻趕往現場，警方表示，目前已掌握相關對象，全力緝捕。1060404

(中央社)