七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救

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今天一早七點左右有民眾目擊一名七旬老婦從中彰大橋上往下跳入大肚溪，消防隊正在搜救中。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）

今天一早七時左右，有晨起民眾向119報案指目擊一名女性從中彰大橋上一躍而下，跳入大肚溪中，消防人員緊急出動全往搜救中。

4日上午6點57分，彰化縣消防局獲報，指在伸港鄉台17線19.5公里處北上中彰大橋，有一名年約70歲老婦人，不明原因突然從橋上跳入大肚溪中，不見身體，消防隊出動6輛各式車輛、2艘船艇，和1部水上摩托車，12名消防人員前往橋下大肚溪流域搜救。

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(中時)