中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救

中時
點閱308
我要評比
2/10
七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救
今天一早七點左右有民眾目擊一名七旬老婦從中彰大橋上往下跳入大肚溪，消防隊正在搜救中。（謝瓊雲翻攝）
七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救
彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）
七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救
彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）
七旬老婦躍入大肚溪 警消搜救
彰化縣消防局出動橡皮船艇與水上摩托車在橋下搜救。（謝瓊雲翻攝）

今天一早七時左右，有晨起民眾向119報案指目擊一名女性從中彰大橋上一躍而下，跳入大肚溪中，消防人員緊急出動全往搜救中。

4日上午6點57分，彰化縣消防局獲報，指在伸港鄉台17線19.5公里處北上中彰大橋，有一名年約70歲老婦人，不明原因突然從橋上跳入大肚溪中，不見身體，消防隊出動6輛各式車輛、2艘船艇，和1部水上摩托車，12名消防人員前往橋下大肚溪流域搜救。

※【中時電子報】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1

問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※　安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※　張老師專線：1980

※　生命線專線：1995

(中時)

關鍵字：大肚溪搜救消防人員大橋人員
點閱308
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。