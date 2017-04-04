法官拒特赦 名導波蘭斯基恐無法返美祭妻

奧斯卡金獎導演羅曼波蘭斯基。（圖/美聯社）

以《戰地琴人》（The Pianist）奪下奧斯卡最佳導演獎（Academy Award for Best Directing），著名法籍猶太人導演羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski），在1977年因涉嫌性侵13歲少女薩曼莎·蓋梅爾（Samantha Geimer）遭美國檢方起訴而流亡海外多年。近日欲返回加州祭奠亡妻，透過律師向加州法院申請除罪特赦許可，但遭到法官以「不該給予特殊待遇」而拒絕。

據英國BBC新聞網報導，擁有法國和波蘭雙重國籍的名導演羅曼·波蘭斯基，在流亡海外多年後，向美國法院提出申請，期望官方給予除罪與准許，讓他回到加州，替當年遭曼森家族（Manson family）殺害的妻子莎朗·蒂（Sharon Tate）掃墓。但美國加州高等法院拒絕了這項申請，負責波蘭斯基性侵案的檢察官表示，「身為能影響大眾社會的名人，我們更不該給予他特殊待遇。」從1977年案發至今，波蘭斯基已出逃滿40年，美國政府多次透過各種管道，欲將其引渡回本土受審卻被拒。

1970年代出庭應訊的羅曼波蘭斯基。（圖/美聯社）

已故美國當代著名性感女星莎朗·蒂，也是名導演羅曼波蘭斯基的妻子。（圖/reddit網站）

現年83歲的波蘭斯基，1933年出生於法國巴黎，二戰前隨父母搬移至波蘭克拉科夫（Kraków），在納粹（Nazi）統治下，母親被抓入奧斯威辛集中營（Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau）而身故、父親則被送到奧地利茅特豪森－古森集中營（Das Konzentrationslager Mauthausen），與波蘭斯基一樣逃過一劫。戰後畢業於羅茲國立電影學院（the Lodz Film School）的他，逐漸轉往好萊塢發展，得到派拉蒙（Paramount Pictures Corporation）影業等的支持，以《天師捉妖》（The Fearless Vampire Killers）、《失嬰記》（Rosemarys Baby）和《唐人街》（Chinatown）等電影站穩腳步，更在2002年以波蘭音樂家華迪史洛·史匹曼（Władysław Szpilman）同名自傳為劇本拍攝出《戰地琴人》，讓他一舉奪下坎城影展、奧斯卡金像獎的最佳導演殊榮。

波蘭斯基的第二任妻子、著名影星莎朗·蒂，是當時好萊塢的性感與明日之星，不幸在1969年於洛杉磯家中，遭到惡名昭彰的曼森家族殺害，讓波蘭斯基痛不欲生，卻因後來的性侵案件讓他40年來無法再見到亡妻一面。未來他會如何選擇，堅持流亡海外或返美祭奠亡妻，各界都在關注。

(中時電子報)