NBA》利拉德絕殺失手 拓荒者6連勝止步

利拉德絕殺失手，拓荒者不敵灰狼，6連勝止步。(美聯社資料照)

由於NCAA美國大專籃球聯賽冠軍賽4日燃戰火，NBA只安排一場比賽，由拓荒者在客場挑戰灰狼，兩隊激戰至最後，利拉德絕殺中距離跳投失手，拓荒者109比110飲恨落敗，6連勝止步，西區排名雖仍暫居第8，但只領先第9的金塊1.5場勝差，老八保衛戰面臨危機。

站在懸崖邊緣的拓荒者，總教頭史托茲用兵相當保守，全場只派8人上陣，第三節一度取得65比53的領先優勢，但已無緣季後賽的灰狼隨即發動11比0的反擊攻勢，單節攻下37分，光靠罰球就得到16分，反以86比83超前。

決勝節，利拉德和替補的阿米紐挺身而出，多次幫助拓荒者追近差距，灰狼選秀狀元維金斯在最後5.9秒三分線外出手沒進，留給拓荒者反擊機會，可惜利拉德在槍響時出手，只見球在籃框上彈了一下未能破網，波蘭特大軍只能遺憾離城。

擁有兩位選秀狀元的灰狼，本季仍舊無法在西區殺出重圍，成為第4支被淘汰的球隊，唐斯此役34分、12籃板，維金斯29分，西班牙金童盧比歐11分、7籃板、16助攻，布蘭登羅許12分。

拓荒者6人得分上雙，利拉德25分，阿米紐20分，麥柯倫與哈克利斯各17分，克拉布和馮萊各進帳12分。

(中時電子報)