帽子蕾絲太浮誇 蔡依林「應民眾好奇」成蓋頭笑翻

蔡依林一頂粉色蕾絲棒球帽引發熱議，她隨後把蕾絲往前翻遮住臉，逗樂網友。（圖／取材自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

不少民眾趁清明連假期出遊，天后蔡依林（Jolin）也趁假期與閨蜜到台東旅行，Jolin更大方分享出遊照，其中蔡依林頂著粉紅色棒球帽到海邊踏浪，看似平凡的帽子其實有一番設計，背後藏有超大粉色蕾絲的蝴蝶結，讓粉絲忍不住直呼浮誇。

蔡依林近日與好姊妹到台東旅行。（圖／本報系資料照片）

蔡依林一頂粉色蕾絲棒球帽引發網友熱議，她隨後也再曬照，「應民眾好奇」解開蕾絲蝴蝶結，把薄紗往前遮住臉，還標記「掀起你的蓋頭來」，Jolin大玩蕾絲，笑得合不攏嘴，搞笑照片更是逗樂不少網友，並留言：「秒想到採蜂人」、「一個行動蚊帳的概念」。

天后出遊沒有特別遮掩，大方頂著帽子就在海邊玩耍，巧遇她的粉絲則在臉書留言：「哈哈哈姐我就是叫了一聲jolin的那個女生，姐要的開心啊」，Jolin回覆：「謝謝你～你也玩的愉快」，此外，也有粉絲提到與她相遇「哈哈哈...不好意思，昨天被我們場內的媽媽們嚇到喔？？」蔡依林則親民說：「沒事！哈哈」，展現天后大器風範。

(中時電子報)