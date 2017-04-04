國民黨主席6強爭霸 5日開始領表
中國國民黨主席選舉已有6人宣布參選，5日至6日辦理領表，根據國民黨統計，具投票權的黨員達45萬1510人，以3%連署門檻計算，約需繳1萬3545份黨員連署書，才能成為候選人。
根據規劃，國民黨主席選舉4月5日到6日辦理領表，即日起連署到4月15日，4月17日至18日參選人登記，4月18日至20日審查連署人資格。
4月21日成立選監委員會並完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月1日至3日公告選舉人名冊，5月6日至19日是為期2週的競選活動期間，5月20日投開票。
這次選舉競爭激烈，國民黨主席洪秀柱宣布競選連任，國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢與前國民黨籍立法委員潘維剛等6人已宣布參選，且事先繳交新台幣200萬元作業費，領取黨員名冊。
不過，這6人仍須跨過具黨權黨員3%以上連署門檻，才能成為候選人。
根據國民黨最新公布，截至3月31日具投票權黨員數為45萬1510人，以3%連署門檻估算，約需繳交1萬3545份合格連署書才能成為候選人。
國民黨黨章規定，黨主席選舉，候選人以得投票數過半數的票數者當選，否則，得票第一名與第二名就得重行投票，票數高者當選。這次參選者眾，分散得票的情況下，可能進入二輪投票，投票時間可能在6月初。1060404
(中央社)
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