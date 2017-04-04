癡情通緝犯探監女友 遭警跟監落網

41歲通緝犯白姓男子，日前他往看守所探望因毒品入監的女友，路上遭警方尾隨埋伏，趁白男自看守所出來時將其逮捕，並於白男車內查獲一、二級毒品。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 106年4月4日

41歲通緝犯白姓男子，日前他往看守所探望因毒品入監的女友，路上遭警方尾隨埋伏，趁白男自看守所出來時將其逮捕，被捕的白男直呼「很倒楣。」

台中市清水警分局今天發布新聞稿指出，清水警分局光華派出所所長吳晨暄日前接獲線上巡邏通報，通緝犯白男（2件竊盜、1件毒品）駕駛黑色自小客車出現在沙鹿區中山路郵局附近。

吳晨暄、警員鄒博丞與清泉所所長黃信忠、副所長陳政景一路尾隨。警方指出，白男曾有衝撞警方情事，故小心一路跟隨他至苗栗市台13線，警方尾隨近百公里後，白男將車停在路邊，進入看守所內。

警方在外埋伏、守候約10多分鐘後，白男自看守所內走出，警方趁其不備上前逮捕，並於白男車內查獲一、二級毒品等贓證物。

白男向警方供稱，自己在外逃亡已久，心生疲倦，本打算幾天後主動到地檢署報到，但日前女友因毒品案入監，想見女友最後一面並送一些日常用品，未料卻被警方逮到，必須提前到看守所報到，真的很倒楣。

警方表示，白男日前在沙鹿地區犯下多起打破車窗、車牌竊盜案件，如今順利逮捕白男，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌，移送地檢署偵辦。1060404

(中央社)