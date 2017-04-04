種卡介苗傷口難癒 專家建議這樣做

衛生福利部疾病管制署表示，有少數嬰幼兒接種無法自動癒合，建議家長帶回原接種院所處理，不要另求醫、開刀，以免傷口更難好。中央社記者陳偉婷攝 106年4月4日

嬰幼兒接種卡介苗後會留下傷口，但一般會自動癒合。疾管署表示，有少數嬰幼兒接種無法自動癒合，建議家長帶回原接種院所處理，不要另求醫、開刀，以免傷口更難好。

接種卡介苗是為了避免幼童發生結核性腦膜炎等所造成的死亡或終生殘疾。研究顯示，未接種卡介苗的幼童較接種卡介苗者，罹患結核性腦膜炎有16倍的風險，卡介苗能有效保護幼童免於發生結核性腦膜炎，並間接降低幼童死亡率。現在建議出生滿5個月嬰幼兒應接種。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師黃馨頤表示，卡介苗接種部位一般在接種後2至3個月會自動癒合結痂，留下一個膚色小疤痕，但有少部分嬰幼兒在接種3個月後膿瘍及紅腫沒有消退跡象或持續擴大，無法自動癒合結痂。

根據監測，此類化膿情形可能與個人體質有關，約出現在接種後3至5個月，目前監測到民國105年出生的嬰幼兒有14名此類案例。

疾管署日前邀集兒童感染症專家訂定臨床處置建議，做為醫療院所及醫師處置參考。

黃馨頤說，專家建議嬰幼兒接種卡介苗3個月後，若膿瘍及紅腫未再擴大，可持續觀察等自動排膿癒合，每1至2個月回診1次；再觀察1至3個月後，膿瘍及紅腫未有消退跡象或持續變大，可考慮依病灶情形採用針頭抽吸（needle aspiration）排膿；不宜採用手術切除。

若傷口持續有滲出液等情形，可考慮使用口服或局部抗結核藥物，宜轉診兒童感染科；不宜使用外用類固醇藥膏。

黃馨頤表示，有些家長眼見孩子接種的傷口沒有癒合，自行帶到其他醫療院所處理，但因其他醫師可能對卡介苗接種的傷口了解不多，此類型傷口本來就有難以癒合的特性，如果當一般的傷口處理，如手術切除患部膿瘍等，只會讓傷口更難痊癒。

疾管署副署長羅一鈞表示，民眾若發現家中嬰幼兒接種卡介苗3個月後膿瘍仍未自動癒合結痂，建議於下次接種常規疫苗的時間或提前回診原接種醫療院所，由醫師作專業的評估與處置。1060404

(中央社)