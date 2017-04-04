達叔愚人節玩笑開過頭 冠佑難過且遺憾
五月天第一任鼓手達叔愚人節開玩笑宣布要「復出取代冠佑」，玩笑開得過頭，昨天發文道歉並關閉臉書，冠佑今晨也在臉書貼出達叔回覆網友的留言截圖說，「我非常難過且遺憾」。
原本只是一則愚人節玩笑，現在卻造成當事人受傷。五月天第一任鼓手達叔3月29日重回五月天在大安森林公園舉辦的20週年演唱會，現場還被拱打鼓，來一段「軋車」，沒想到4月1日愚人節當天，達叔在臉書上開玩笑說要「復出取代冠佑」，不過玩笑開過頭，讓五月天現任鼓手冠佑坦言受傷。
冠佑在臉書上說，「本該只是愚人節玩笑的一篇發文，為什麼突然感覺變得如此複雜，原來因為留言中有一些非事實且令人不舒服的文字」。
冠佑貼出達叔回覆網友的留言截圖，當中有涉及人身攻擊，才讓冠佑強調，「我是一個可以開玩笑的人，但不代表可以接受混淆視聽」、「19年來，團員們在台上開的所有玩笑，我沒有在意，因為那是19年來的默契跟情誼…我想『所有的玩笑都不該有人被傷害』」。
冠佑透露對達叔的玩笑完全不知情，這幾天突然收到許多親友的關心電話與簡訊，他老婆王行芝不厭其煩地一一解釋，也讓他感到心疼及抱歉。1060404
(中央社)
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