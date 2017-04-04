台灣人創業 這行業最夯

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根據勞動部統計，去年核准微型創業的行業，有高達4成6的民眾選擇批發零售業，其次則為住宿餐飲業。勞動部說，民眾選擇微型創業多為謀生型，且資金需求多在100萬元以下。

台灣起薪偏低，越來越多民眾選擇自行出來創業，根據勞動部統計，去年通過微型貸款案件共有422件，其中20至29歲年輕人約52件，占整體12.3%。

勞動部說，由於微型貸款多為謀生型行業，因此民眾多半選擇入門門檻容易且資本額較低的行業進行創業。以去年來說，有46.2%的民眾選擇批發零售業；21.6%選擇住宿餐飲業。

資金部分，勞動部表示，根據經濟部「2016年中小企業白皮書」資料顯示，66%的批發零售業資本額在新台幣100萬元以下，顯示微型創業者資金需求也多在100萬元以下。

為了協助民眾成功創業，勞動部規劃許多貸款、輔導或補貼措施，例如微型創業鳳凰貸款部分，民眾貸款額度最高100萬元，年限最長7年，且免保證人、免擔保品、前2年免息或特定對象前3年免息。

就業保險失業者創業貸款及利息補貼部分，貸款額度最高100萬元，年限最長7年，免保證人、免擔保品、前3年免息等。1060404

(中央社)