埃及發現一座3700年前的金字塔
據埃及《金字塔報》報導，考古人員日前在開羅西南約40公里處的代赫舒爾發現一座距今約3700年的金字塔。
據報導，這座新發現的金字塔內部結構「非常完整」，目前考古人員仍在對入口通道和墓室進行發掘。在已出土的文物中，考古人員在一件石塊上發現了10列象形文字，專家正進行解讀，以尋找關於金字塔主人的身份資訊。
代赫舒爾位於尼羅河西岸沙漠上的一個埃及王室大型墓地區。該處坐落著數座金字塔，其中兩座是埃及最古老、最大及保存得最好的金字塔。代赫舒爾是聯合國教科文組織世界遺產孟菲斯及其墓地金字塔的一部分。
(中時電子報)
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