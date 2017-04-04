7年級兩女生創業 家常甜點CP值破表

「一開始想得很簡單」，兩個七年級女生Zoe與劉鎰柔的創業從「胡鬧」開始，喜歡吃所以動手做，從路邊攤到展店，堅持甜點應該很家常，想吃就能吃到，不用太貴也能吃到品質。

藏身板橋新埔捷運站的不起眼巷弄，要認出「小鹿攤」得靠它低調的抹茶綠倒三角形旗幟。初次拜訪是個低溫的雨天，看到玻璃門上寫著「10度C以下供應熱紅酒」，並畫上一杯熱紅酒該有的成分，可愛模樣令人感到溫暖。

「小鹿攤一開始真的是小路攤，一只推車，上面放個冰箱，還用紙箱墊高」，回憶起當初怎麼會想要賣甜點，Zoe（李芳瑩）說，她自己喜歡吃提拉米蘇，所以學著做，吃過的朋友都說稱讚，「可以拿去賣了！」，聽起來像是胡鬧的建議，過沒多久，她們真的到四四南村、江子翠等地擺攤。

劉鎰柔說，一開始擺攤，沒想太多，價錢也是隨便訂，當時1天大約可賣60到70杯提拉米蘇，1杯只賣新台幣60元，仔細算成本，根本入不敷出。也因為當時的訂價過低，後來即使有了自己的店面，無法拉到跟其他甜點店一樣的價位。

兩人最常被朋友念「沒有成本概念」，Zoe說，一開始真的想得很簡單，甚至是沒想清楚，到了去貸款、去算成本才發現，其實開店要賺錢沒那麼容易。

談到訂價，Zoe似乎顯得困擾，不知如何是好，不過，一聊起甜點的製作，對品質、食材的要求，Zoe和劉鎰柔的眼神又透露著對甜點的熱愛，彷彿剛才的話題沒那麼在意了，就算被虧是「賣開心的」，Zoe也直率回應，「現在也是阿」。

小鹿攤約有近20種甜點，Zoe說，幾乎都是看書自學或問人，從做中不斷精進。負責改良的劉鎰柔說，這也是開店最好玩的地方，每天都在變化、進步。

從開始做提拉米蘇，Zoe說，根本不知道什麼是「吉利丁」（凝固劑），從沒用過。她們用的是義式蛋白霜，採高溫糖漿殺菌後的熟煮蛋白，可以降低生菌數，基本上是熟的，因此有禽流感也不擔心。此外，小鹿攤使用的雞蛋，經嚴格控管雞隻的代謝時間，確保品質，不會有蛋腥味。

受訪時，小鹿攤並未特別強調食材的特殊，因為劉鎰柔認為，「用好的食材做甜點是很基本的」，她說，用很貴的食材不一定等於好甜點，重點是如何呈現有層次的味道。

不追求華麗浪漫，小鹿攤自稱「非法式甜點」，Zoe說，她們不是走精緻高檔路線，而是家常甜點，讓大家想吃就能吃得到，且是用合理的價格。現在坊間一個動輒新台幣100元以上的檸檬塔，在小鹿攤百元有找。小鹿攤希望，不用花太昂貴的代價，也能吃到品質好的甜點，吃到她們的用心。

除了招牌甜點提拉米蘇，「日光檸檬塔」、「香蕉焦糖海鹽派」是店內暢銷前三名，磅蛋糕系列的「第九日的橙」、「青山爸爸」也是長青熱銷款。「第九日的橙」的取名其來有自，Zoe說，是經過8天浸泡、用糖反覆熬煮，最後形成糖漬橙片，一片磅蛋糕配一片橙，滋味酸酸又甜甜。

以英式甜點「伊頓混亂」作為發想的「小鹿亂撞」是限定內用款。劉鎰柔說，有點像草莓版的提拉米蘇，會使用提拉米蘇的主原料mascarpone起士，搭配草莓果醬、糖漬草莓和蛋白餅，加上OREO，形成一杯層次豐富的甜點。

Zoe會叮嚀客人，一定要攪碎吃，像小鹿亂撞一樣弄得亂亂的，「看到客人一層一層吃我會生氣」。吃過的客人驚呼，「真的太好吃了！」，還抱怨為什麼不能外帶。至於吃起來的感覺，客人說，「無法形容，一定要自己嘗過才知道」。

兩個七年級女生，大學畢業後沒幾年就靠著創業貸款開了甜點店，看似小有成就。Zoe說，開店是想要經營自己的客群，不過，開店前半年守著空蕩蕩的店鋪，都沒人上門的那種無助感，曾讓她一度覺得「是不是該收了」，充滿自我懷疑。還好後來靠著跟店家合作，慢慢打下穩定的收入基礎。

Zoe和劉鎰柔現在有空還是會到處品嘗網路上推薦的好吃甜點，不斷反思別人與自己的差別。同行好友提醒「要知道自己要的是什麼」。站在土耳其藍的牆面前，劉鎰柔說，直到現在，她們都還在摸索，心中最理想的店是什麼模樣。

此時，正專注擠著抹茶餡的Zoe突然抬頭，「我是不是擠太多啦」、「待會又被念了」。即使開店的念頭很簡單，開店的過程不輕鬆，Zoe和劉鎰柔似乎總可以在專注做甜點的初心中，找到與現實的平衡。1060404

(中央社)