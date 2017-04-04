台東藝術節7日開鑼 烏鴉怎麼了揭序幕

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台東藝術節7日開鑼，率先登場的是加拿大蝸牛心偶戲團的「烏鴉怎麼了」。明華園的「散戲」也將在台東首登場。

台東縣藝術季邁入第7個年頭，今年邀請國內外大型優質節目共13個團隊售票演出，包含戲劇、音樂、舞蹈、傳統藝術，種類多元化，等都有精彩表現。門票200至600元，以都會地區不可能的低票價，讓台東鄉親欣賞到高水準的藝術饗宴。

台東縣長黃健庭表示，「2017台巷東藝術節」相較於都會地區的票價低，最便宜的才200元，最貴的票1張600元，在台北可能連入門資格都沒有，今年為了鼓勵民眾來看藝術表演，特別規畫團購優惠。

台東縣政府文化處表示，今年藝術節首先4月7日由加拿大蝸牛心偶戲團–「烏鴉怎麼了」揭開序幕，並於11月24日福爾摩沙巴洛克古樂團–「18世紀歐洲宮廷音樂會系列十–巴洛克協奏曲 & 組曲」畫下完美的句點。

戲劇類節目有「暗戀桃花源」、葉俊麟懷舊音樂劇「舊情綿綿」、敘述三個男人回憶往事的喜劇「男人幫青春小鳥一去不回來」、還有已經演出132場的喜劇「3個諸葛亮」。

繼去年曾宇謙感動了臺東縣民後，今年再度邀請2016甫從維尼奧夫斯基國際大賽獲獎的林品任，帶來「歐式風情–林品任小提琴獨奏會」。世界知名的爵士人聲樂團–New York Voices亞洲巡迴首場將獻給台東。台灣國樂團則帶來「寶島辦桌音樂會」。

舞蹈類節目今年大走科技風，張婷婷獨立製作–「時空抽屜」帶來現代舞與3D投影科技結合；WRECKING CREW ORCHESTRA–「Ill-egal Abil-ity」是由日本大阪遠到臺灣演出，Hip-Hop的舞蹈風格搭配冷光條科技，讓人眼睛為之一亮。

國光劇團帶來天下第一喜劇–「春草闖堂」、明華園戲劇團則是演出改自洪醒夫的同名小說改編作品–「在地文學跨界作品–散戲」，分別帶來京劇與歌仔戲的精彩演出。

詳情請洽兩廳院售票系統、台東文化處網站及臉書。1060404

(中央社)