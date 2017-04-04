鳳梨搶鮮上市 選好吃的有訣竅
受到冬天氣候較暖影響，今年的鳳梨提早上市。農政單位指出，選果時除了挑選大小、外觀之外，可以用「彈指神功」輕彈果實，聲音愈清響的品質愈好，是購買的首選。
行政院農業委員會台南區農業改良場指出，鳳梨每年盛產期為3月至7月，由屏東開始一路往北至南投。此時期氣候溫暖、陽光充足，鳳梨特別香甜多汁。鳳梨品種中以台農17號（金鑽鳳梨） 最受消費者喜愛，約佔總栽培面積的80%以上。
台南農改場指出，另外還有肉細香甜的台農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的台農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的台農20號（牛奶鳳梨）等品種鮮食鳳梨陸續上市，各有獨特的口感和風味，值得一一品嚐。
台南農改場指出，選購鳳梨時可挑選果重約1.2至1.8公斤，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽適中無萎黃，果柄切口小且新鮮者為佳。在色澤及香味方面，注意果皮亮澤且轉色金黃，散發濃郁香氣者為最佳。
另外，可用手指輕彈果實，聲音清響者稱為「鼓聲果」，其肉質細緻，是購買首選；若聲音悶沉，像彈手臂的聲音，則為「肉聲果」，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。1060404
(中央社)
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