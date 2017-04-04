砍蔣公像頭 柯再次反問：台灣有更團結？
台灣建國工程隊不滿台北市長柯文哲的談話，3日凌晨將北市信義區福德街一處蔣介石銅像的頭砍下。對此，柯文哲今天視察掃墓公車後受訪表示，台灣過去400年的歷史是一段一段切開，若每個人都要執著某一段，國家只會越來越分裂，並再次反問把銅像砍掉後，台灣社會有更合作且團結？經濟實力有變強？
對於「去蔣化」，柯文哲表示，台南市長賴清德要他講清楚，他認為自己已講得很清楚，我們有不同的過去，但要走向共同的未來，台灣歷史從有文字的時代算起，從西班牙、荷蘭一路到滿清、日本政府、國民黨執政、阿扁、馬英九、蔡英文，過去400年，台灣歷史是一段一段切開的，若每個人都要執著某一段，這國家只會越來越分裂。
他舉日前到東南亞參訪為例說，看了甘地的紀念館後感觸很深，在甘地時代，回教跟印度教衝突，因此要做的是怎樣減少衝突，讓國家團結。柯文哲說，他有他的想法，但怎麼做可以讓台灣社會團結和諧一點？國家利益要壓過個人想法，把銅像砍掉後，台灣社會有更合作團結？經濟實力變強？
(中時)
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