MLB》道奇狂打3轟 11分之差擊潰教士
經過漫長休息過後迎來開幕戰，道奇打者們隨即用煙火秀歡慶這一刻的到來，4日他們對戰教士，連同小將彼德生(Joc Pederson)的滿貫彈，打線轟出3發全壘打，打得教士潰不成軍，加上王牌柯蕭(Clayton Kershaw)的霸氣7局失2分、飆出8K的好投，終場14比3勝出，漂亮贏得本季首勝。
道奇此役表現最出色的，莫過於24歲的彼德生，他先在2下用高飛犧牲打助球隊追平，3下更趁著教士先發夏辛(Jhoulys Chacin)遭遇亂流，相中內角偏高速球，一棒把球掃成右外野滿貫彈，緊接著下一棒捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)又扛出陽春彈；3局結束，道奇已經以6比1遙遙領先。
「每場敗戰都很苦澀，但開幕戰挫敗更讓人難熬」夏辛僅撐了3.1局，狂失掉9分後退場，但他表示不能輕易低頭，依然要持續努力，「我會繼續為下次先發做足準備，把這場比賽拋諸腦後。」]3局遇大亂流，但教士的噩夢還沒結束！第4、第5局又讓道奇斬獲6分，連柯蕭都打出安打，宛如提前宣告教士的死刑。
包辦5分打點的彼德生，盛讚打線的侵略性，「我們有柯蕭坐鎮，雖被先馳得點，但不影響我們的步調。幾乎每個人都能造成傷害，能做為其中一員真是太棒了！」柯蕭度過首局掉1分的亂流後，2到6局精采演出15上15下，7上2出局後才被薛夫(Ryan Schimpf)轟陽春彈失第2分，奪得生涯第五場開幕戰勝利，追平道奇隊史紀錄。
(中時電子報)
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